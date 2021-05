Influencer chines é detido por comer animal silvestre protegido por lei para gravar vídeo para as redes sociais

Um influencer chines foi detido por comer um ‘animal silvestre protegido por lei’. O objetivo era gravar vídeo para as redes sociais.

Como revelado pelo site Global Time, o vlogger de comida da província de Hainan, no sul da China, foi detido depois de comer o búzio-trombeta, uma espécie de gastrópode marinho.

Após investigação, a polícia logo descobriu que o vlogger de 35 anos de sobrenome Zou também era cozinheiro.

Com a ajuda de um amigo, Zou filmou o vídeo onde aparece comendo e compartilhou nas redes sociais.

No total, três suspeitos foram detidos por colocar em perigo animais selvagens raros e ameaçados de extinção. Uma investigação mais aprofundada sobre o caso está em andamento.

O caso gerou uma discussão acalorada no microblogging chinês Sina Weibo, com muitos usuários criticando as ações do vlogger.

Como detalhado pelo site GT, a proibição total do comércio e do consumo de animais selvagens tornou-se um consenso na sociedade chinesa após o surto de Covid-19. Confira postagem:

A food vlogger from South China’s #Hainan Province was detained for eating China’s national second-class protected animal—Triton's Trumpet. https://t.co/89oiB9M5X7 — Global Times (@globaltimesnews) May 12, 2021

Texto com informações do site Global Times

