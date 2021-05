Vídeo registra ataque conjunto de vários cães selvagens para devorar presa; assista

Este é um exemplo clássico de como funciona a vida selvagem e de como na maioria das vezes o trabalho em conjunto contribui para que os animais garantam a sua sobrevivência e as refeições. Para quem está curioso, um vídeo compartilhado no perfil do Instagram The Real Nature Page mostra um grupo de cães selvagens devorando uma presa.

Não há muitos detalhes sobre este caso, porém como é um padrão de comportamento, os cães selvagens geralmente atacam em grupo encurralando a sua presa, vencendo-a na maioria das vezes pelo cansaço e por pequenas investidas.

No vídeo, que rendeu diversas visualizações e curtidas, pode-se contar ao menos 9 animais da mesma espécie que se enfrentam, inclusive, entre si para levar pelo menos um pedaço do animal.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Embora as imagens possam parecer fortes para algumas pessoas, como sempre alertado, este é apenas um registro de como funciona o reino animal e de como os animais precisam agir para garantir a sua sobrevivência diária que é através da caça e ataque a outras espécies.

Mas, afinal, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

