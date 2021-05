VÍDEO: Menininho tenta ensinar receita, mas situação sai um ‘pouco’ do controle; veja

Um vídeo compartilhado recentemente no Twitter pelo usuário @YisuscristViral tem feito diversos internautas caírem na risada. Para quem está curioso, um menininho está se preparando para ensinar uma receita, quando algo inusitado acontece.

Na gravação, que já superou as 140 mil visualizações, é possível ver que ele levanta a mão com um recipiente com farinha e involuntariamente faz um movimento que resulta na queda de todo o conteúdo em seu rosto.

Após todo o ocorrido, pode-se perceber que ele é acolhido por uma pessoa que estava no local da filmagem.

Internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo

Isso mesmo! E deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Coitadinho, mas tudo é aprendido”;

“Pena que ele não vai querer continuar sendo chef”;

“Na próxima etapa, passamos pelo ovo”;

“Um ‘pequeno’ erro de cálculo”;

“Coitadinho”.

Está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

