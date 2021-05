Vídeo flagra leão brincando com dois cachorros salsichinhas e momento ‘tenso’ viraliza nas redes sociais

Um vídeo flagrou um leão brincando com dois cachorros, da raça dachshund (salsichinhas), e o momento viralizou nas redes sociais.

A pequena gravação foi compartilhada pelo perfil de humor @gifsdeanimal recentemente no Twitter.

Como revelado, o vídeo já conta com quase 1 milhão de visualizações nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver os três animais, aparentemente em um ambiente controlado. No entanto, não ficou claro toda a história por trás do vídeo.

Reprodução/Twitter

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Eu passaria mal com uma cena assim e ia me jogar junto abraçar o leão” e “olha como esses dois são fofos” foram alguns dos comentários.

No entanto, não foi revelado o local e a data do registro. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

salsichinhas e leão 😍😍pic.twitter.com/gOzyexfXAL — gifs de animalzinho (@gifsdeanimal) May 7, 2021

Com informações do perfil @gifsdeanimal

