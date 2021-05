Os signos que podem reencontrar pessoas do passado esta semana

Mais uma semana de maio de 2021 começou e pode trazer acontecimentos inesperados para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco, que se preparam para viver esta fase de forma transformadora.

Confira os signos que podem ver uma pessoa do passado voltar:

Touro

Momento de muita força para seguir em frente e assumir responsabilidade com o seu futuro, deixando para trás aquilo que já não agrega em nada na sua vida. No entanto, enquanto essas mudanças acontecem, é bem possível que alguém do passado volte a dar as caras e pode mostrar que também está transformado. É momento de ter cautela e cuidado com aquilo que parece bom a simples vista, mas esconde coisas obscuras por trás.

Leão

Este é um momento de brilho e um maior poder de atração, o que voltará os olhares de novas pessoas e também de conexões antigas para você novamente. Chegou a hora de vislumbrar novos caminhos e não deixar que o passado o acorrente as mesmas situações que não deram certo antes. Não se arrependa de seguir em frente e cuidar do que você possui agora.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Este é um momento de receber e dar muito amor, no qual novas fases ou sentimentos começam a transformar a vida em geral, especialmente em assuntos amorosos. Além de ser um momento de desprendimento de tristezas e relacionamentos que já não fazem bem, esta fase também pode ser marcada com resoluções importantes de assuntos do passado, o que anuncia a volta de afetos antigos para a sua vida, nem que seja apenas para uma comunicação rápida.