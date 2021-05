Mamãe gorila é registrada admirando bebê humano em zoológico; veja o vídeo

Essa é típica situação com uma grande “explosão de fofura”, na qual é quase impossível assistir sem dizer um “ownt”. Se você está curioso, um vídeo registrado em um zoológico de Boston, nos Estados Unidos, mostra um momento de interação entre uma mamãe gorila e outra humana que apresenta seu bebê.

Na gravação, que tem pouco mais de 4 de minutos, é possível ver como a gorila fica impressionada com o bebê humano e o admira através do vidro que os separam.

E como se a situação já não fosse bastante fofa, um dos momentos mais importantes é quando um bebê gorila se aproxima e é abraçado por sua mamãe.

Por fim, toda a situação termina com a mamãe gorila se afastando, porém com um registro que tem repercutido na internet e com um momento que vem comovendo diversas pessoas.

Mas e então, curioso para ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

