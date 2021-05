Vídeo revoltante: Enfermeiro é flagrado em atitude violenta com vovozinha em asilo; veja

Um vídeo considerado revoltante e que foi registrado pelas câmeras de segurança de uma casa de repouso para idosos localizada no estado mexicano de Chihuahua, chocou os internautas e mostra a atitude de um enfermeio ao tentar dar um medicamento para uma das pacientes.

Na gravação, que embora tenha sido registrada em 12 de abril de 2021, só ganhou visibilidade após ser divulgada recentemente, é possível ver como tudo acontece. De início, o enfermeiro se aproxima da cama e tenta fazer com que a idosa, cuja identidade não foi revelada, consuma o medicamento, porém, como há uma recusa por parte da mulher, ele resolve subir na cama e se sentar em cima dela.

Ao analisar o registro da câmera de segurança do lar de idosos Los Olivos, pode-se notar ainda que a mulher tenta fazer com que o homem saia de cima, contudo, sem sucesso.

De acordo com detalhes revelados, após a divulgação e repercussão do fato, a família da mulher prestou queixa à Procuradoria Geral da República que abriu uma investigação por crime de lesão e danos.

Devido ao ocorrido, segundo relatos, a atitude do enfermeiro, identificado como Jesús ‘N’, resultou em hematomas no braço da idosa, além de uma marca de pancada no rosto.

Não foram revelados novos detalhes sobre o caso até o momento.

