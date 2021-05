Vídeo impressionante registra aterrissagem de avião com 74 passageiros com pneus do trem de pouso estourados

Um avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Songshan de Taipei nesta segunda-feira (10) com dois pneus estourados, de acordo com informações do site Taiwan News.

Como informado, o voo UNI Air B79091 decolou do Aeroporto Songshan com destino ao Matsu Nangan Airport na China.

Mas enquanto se preparava para pousar, a equipe percebeu que dois de seus pneus estavam danificados, forçando o avião a retornar a Taipei e fazer um pouso de emergência.

Aterrissagem de avião com 74 passageiros

Uma vez de volta ao aeroporto de Songshan, a tripulação pediu à torre que ajudasse a guiar o pouso da aeronave.

Ainda de acordo com as informações, vários caminhões de bombeiros já estavam prontos para o pouso do ATR-72.

Felizmente, a aeronave da companhia UNI Air da pousou suavemente, com os 74 passageiros e membros da tripulação.

Como revelado, a situação foi registrada em vídeo. Confira o momento compartilhado no Twitter:

UNI Air ATR 72-600 makes emergency return landing in Taipei after its tires ruptured on takeoff. No injuries reported. https://t.co/BDCpbYZmCq pic.twitter.com/6pWFS6gHXm — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) May 10, 2021

