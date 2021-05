Vídeo emocionante que mostra ‘aula de natação’ de foca recém-nascida comove usuários nas redes

Um vídeo emocionante que mostra, supostamente, uma ‘aula de natação’ de uma foca recém-nascida comoveu usuários nas redes sociais nesta semana.

A gravação foi compartilhada recentemente no Twitter. O arquivo principal já conta com mais de 8 milhões de visualizações.

De forma preliminar, a informação foi repassada como um animal resgatado. No entanto, a história foi esclarecida logo depois.

Aula de natação de uma foca recém-nascida

Como revelado, trata-se de uma linda foca recém-nascida de um aquário japonês.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a gravação foi registrada no Japão. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

