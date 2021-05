Professor universitário morre após ataque de urso durante trilha noturna

Um professor universitário morreu nesta semana após ataque de urso durante uma trilha noturna na região de Waiparous Creek, no Canadá.

De acordo com informações do site Calgary Herald, David Lertzman tinha 59 anos. Ele foi professor de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.

Como revelado, a polícia foi chamada para a área pouco antes da meia-noite, após ligações dizendo que um homem havia saído de uma residência para correr no início da noite e não havia retornado.

Ainda de acordo com as informações, os serviços de cães policiais e a unidade de helicópteros do Calgary Police Service ajudaram na busca.

Como revelado, o corpo da vítima foi encontrada na manhã do dia seguindo, com feridas condizentes de um ataque provocado por um urso.

“Estamos todos muito tristes pela perda, mas sei que, refletindo, pelo resto de nossas vidas, vamos pensar como fomos privilegiados por ter conhecido David Lertzman”, disse um professor próximo da vítima.

