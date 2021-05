Você já se imaginou em uma cena na qual sai para o quintal de sua casa e se depara com dois animais em uma batalha por sobrevivência? Caso não tenha, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra um registro do tipo, na qual um urso é flagrado devorando um cervo.

Na gravação, que tem repercutido e já tem mais de 30 mil curtidas, é possível escutar os gritos do cervo enquanto é devorado pelo urso. Embora em um determinado momento o vídeo tenha um corte, como é de se esperar, desta vez, o animal maior levou a melhor e garantiu o seu almoço.

Vídeo é apenas registro da vida selvagem

Como sempre alertado, mesmo que as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que o registro da vida selvagem, tendo os animais que adotar tais comportamentos para garantir sua sobrevivência.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e se manifestaram sobre o vídeo, deixando diversos comentários, dentre eles:

“Isso vai deixar uma bagunça no quintal”;

“Será que vocês todos pulariam e tentariam salvar o cervo?”;

“Aquele grito por socorro”.

Está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

