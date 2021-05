Essa é a típica situação polêmica que quando compartilhada nas redes acaba repercutindo. Divulgado no YouTube, um vídeo que já ultrapassou as 170 mil visualizações, mostra como uma jovem preparou uma festa de aniversário para a mãe, porém ao invés de celebrar a data especial, ela na verdade tinha organizado uma forma de desmascarar a mulher e o namorado.

Ao analisar a gravação, pode-se perceber de início que tudo era conduzido com total tranquilidade, tendo a mãe da jovem, cuja identidade não foi revelada, inclusive direito até à música ao vivo. Em um determinado ponto das imagens, ela agradece em espanhol, dizendo que nunca teve uma festa de 15 anos, então estava feliz com a surpresa.

Como dito anteriormente, tudo estava aparentemente tranquilo, até que a situação polêmica começa. Após enviar prints de conversas em um grupo no qual estão os poucos convidados, a jovem toma a palavra e conta para todos que a mãe tem um caso com seu namorado. “Tenho aqui conversas em que você disse à minha mãe que eles iam fazer uma viagem. Por que minha mãe iria viajar com meu namorado, sem dizer nada para mim?”.

Visivelmente surpreso com a revelação da jovem, o namorado tenta por diversas vezes impedir que a situação fosse registrada, porém sem sucesso.

Por fim, após toda a repercussão, a jovem se despede, dizendo que havia organizado a festa para os dois (mãe e namorado).

Mas e então, preparado para ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

