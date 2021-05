Você já assistiu alguma vez um vídeo no qual um felino aparece escalando uma árvore para capturar uma presa? Caso não tenha visto, uma gravação compartilhada recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra uma situação deste tipo, tendo como protagonista uma leoa e um macaco.

No vídeo, que já superou as 150 mil visualizações, é possível ver como a felina vai tentando se equilibrar nos leves galhos para garantir seu almoço. Embora o macaco seja menos pesado, após um ataque certeiro, ele não consegue se manter na árvore e é capturado.

Após a queda, como pode-se perceber na gravação, a leoa ainda tem que brigar com outra da mesma espécie por sua comida. Visto isso, desta vez, a felina levou a melhor e conseguiu assegurar sua comida.

Veja também estes registros:

Registro da vida selvagem

Embora para alguns as imagens possam ser fortes, uma vez que é possível escutar também o macaco durante o ataque, é importante reforçar mais uma vez que este é apenas um registro da vida selvagem. Assim sendo, os animais precisam adotar tal comportamento para garantir a sua sobrevivência.

Por fim, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Então, confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

