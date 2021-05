O rápido encontro, captado em vídeo, entre um pequeno cervo e um cachorro brincalhão acabou tendo desfecho ‘inesperado’ para os usuários.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, recentemente no YouTube.

Nas imagens, é possível ver os dois animais brincando tranquilamente, aparentemente na zona rural americana.

Encontro entre pequeno cervo e cachorro brincalhão

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Essa é uma boa brincadeira”, “tão fofo” e “onde está a mamãe cervo?” foram alguns dos comentários.

A gravação foi registrada recentemente no estado americano do Havaí. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

