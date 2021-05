Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e de como os animais precisam atuar para garantir sua sobrevivência.

Para quem está curioso, a gravação mostra a velocidade, considerada por muitos como surpreendente, de um leão durante a perseguição de um impala.

No vídeo, que possivelmente foi registrado em um safari, pode-se notar a rapidez a qual os animais se movem, com um grande choque em um determinado momento.

Veja também estas sugestões de vídeos:

Embora toda a movimentação, ao que é possível notar, o leão levou a melhor nesta situação e conseguiu garantir sua presa e a refeição do dia.

Lembre-se desta informação importante!

Cabe ressaltar que como alertado no início deste texto, este é apenas um registro de como funciona o reino animal. Assim sendo, este é um retrato de como as espécies precisam se comportar para assegurar a sua sobrevivência.

Mas e então, está curioso para ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram do The Real Nature Page. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?