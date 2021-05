Qual seria sua reação se estivesse nadando ou praticando um esporte na água e desse de cara com uma orca? Embora não ofereça necessariamente nenhum risco para os humanos, encontrar este animal pode ser um momento de bastante tensão para alguns. E para quem está curioso, um vídeo divulgado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra um caso ocorrido na Nova Zelândia.

No vídeo, que em pouco tempo de publicado já ultrapassou as 200 mil visualizações, é possível ver que o homem, cuja identidade não foi revelada, está próximo do cabo que o liga ao barco, quando o animal aparece com maior clareza nas imagens e fica aparentemente impressionado com o longo fio.

Embora a música de tensão adicionada à gravação, ao que se pode perceber, a situação seguiu bem, sem nenhum desfecho negativo.

Internautas reagiram ao vídeo

Além das visualizações, os internautas deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Animal inteligente curioso se divertindo. Se uma orca está por perto, os tubarões não estão. Isso é uma coisa boa para mim”;

“Eu honestamente não ficaria tão preocupado”;

“Seria um sonho”;

“Eu me sentiria como uma isca”;

“Ficaria com raiva se o barco me fizesse agarrar a corda ao invés de apenas puxar para cima de mim”.

Quer ver como foi este momento? Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

