Vídeo impressionante registra momento em que protótipo caseiro de helicóptero tenta decolagem e acaba sofrendo acidente

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um homem, pilotando um protótipo caseiro de um helicóptero, tenta fazer aparentemente uma ‘decolagem’ e acaba sofrendo um acidente na Rússia.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Como é possível ver nas imagens, não está claro se ele fazia apenas um teste (já que tinha as rodas presas) ou tentava fazer uma decolagem.

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto, felizmente o piloto russo não sofreu ferimentos graves.

Reprodução YouTube – Viralhog

Protótipo caseiro de helicóptero

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

A gravação foi registrada recentemente na cidade russa de Ecaterimburgo. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Texto com informações do canal ViralHog

