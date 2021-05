Um vídeo impressionante, gravado nesta semana, captou um estranho fenômeno no céu durante uma tempestade nos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

“Filmei essas nuvens girando do meu quintal enquanto sirenes de tornado tocavam distantente”, detalhou o morador.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Como revelado, a gravação foi registrada recentemente no estado americano do Texas. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

