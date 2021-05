O período da aposentadoria é um dos momentos aguardados pela maioria das pessoas e quando isso ocorre, o que restam são as lembranças de como foram os anos de trabalho.

Mas se perguntássemos como foram suas experiências até agora, o que você teria a dizer? Se tem dúvidas ou prefere não responder, saiba que o caso de Julie Cousin, uma mulher que trabalhou por cerca de 35 anos limpando bancos não foi um dos melhores e um dia antes de se despedir, ela escreveu uma carta para sua ex-chefe.

Compartilhado na conta do Twitter de Joe, filho de Julie, a mensagem que se tornou viral diz o seguinte (Confira abaixo o texto na íntegra):

“Olá, meninas, amanhã será minha última limpeza para o HSBC. Preparei um balde de material para o próximo pessoal de limpeza, sejam eles quem forem! Saí do trabalho Julie (a ex-chefe que tem o mesmo nome), depois da forma como você me repreendeu no escritório. Foi agressiva e cruel, mas isso é um reflexo seu, não meu. Portanto, no futuro, por favor, todos vocês se lembrem: em um mundo no qual você pode ser qualquer coisa, seja legal. Porque não são melhores do que pessoal da limpeza”.

De acordo com informações compartilhadas, o jovem compartilhou o texto com uma mensagem de “feliz aposentadoria” para a mãe.

Mas e você, o que achou deste caso?

