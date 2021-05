Qual seria a sua reação se ficasse cara a cara com um elefante? Embora para o guia Alan McSmith que está há mais de 30 anos envolvido com a vida selvagem não seja necessariamente uma surpresa, alguns internautas estão impressionados com um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, no qual ele aparece interagindo com um elefante.

No vídeo, é possível ver que a princípio o animal corre em sua direção, porém acaba se detendo ao chegar próximo. Em uma nova investida do elefante, Alan utiliza um galho para controlar a situação.

Mesmo com o momento apreensivo, ao que se pode notar, a iniciativa de McSmith deu certo e o elefante deixou o local, sem ninguém ficar ferido.

Internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo

Além das mais de 190 mil visualizações, a gravação rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Rapaz louco”;

“Meus respeitos a esse homem”;

“Quando nada mais te assusta”.

Mas e então, curioso para ver como foi este momento que tem feito sucesso na internet? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

