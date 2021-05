Vídeo: em momento engraçado, cão gentil ajuda dono a ‘carregar’ objeto e situação se torna viral nas redes.

Em um momento engraçado, um cão gentil ajuda o dono a ‘carregar’ um objeto e a situação se torna viral nas redes sociais. O momento fofo foi registrado em vídeo.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Nas imagens, é possível ver a ‘ajuda’ para carregar a nova cama do animal, agradecida pelo dono.

Reprodução YouTube – Viralhog

Cão gentil ‘empresta uma pata’ para ajudar

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Como revelado, a gravação foi registrada recentemente no estado americano de New Jersey. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

