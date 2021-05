Se há uma coisa que a natureza faz até os dias de hoje, esta com toda a certeza é surpreender as pessoas com seus fenômenos. E caso esteja curioso, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil The Real Nature Page traz uma situação na qual um solo se movimenta, como se estivesse flutuando.

O que chama bastante a atenção nas imagens, é como o solo se mexe, em um movimento que parece que será arrancado a qualquer momento.

Por que isso aconteceu?

Embora as imagens chamem atenção, a legenda do vídeo explica em detalhes o que de fato aconteceu: “Este fenômeno é resultado da redução da coesão do solo devido ao excesso de água que satura o solo. A força do vento é transferida pelas folhas através do tronco da árvore e para as raízes, que então deslocam o solo ao seu redor, da mesma forma que uma vela move um navio na água”.

Internautas reagiram ao vídeo

E além das mais de 300 mil visualizações, deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Este é um dos meus vídeos favoritos de todos os tempos”;

“Natureza vive”;

“Fiquei tão surpreso com este fenômeno”;

“Que impressionante e emocionante”;

“Que fenômeno incrível!”.

Está curioso para ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

