Como você imagina o desfecho de uma situação na qual é surpreendido por um tigre que tenta atacá-lo? Caso esteja curioso para saber mais sobre esta situação, um vídeo registrado no Parque Nacional Kaziranga, localizado no estado de Assam, na Índia, e que foi compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, traz um exemplo de algo do tipo.

Na gravação, que mesmo não sendo tão recente, continua repercutindo até hoje e já ultrapassou 150 mil visualizações, é possível ver que um homem, cuja identidade não foi revelada, mas que se sabe que é um guarda do local, está aparentemente em um passeio em cima de um elefante, quando é surpreendido pelo felino que tenta atacá-lo dando um salto com grande impacto.

O que chama bastante a atenção, é que o homem estava apenas com um galho na mão para se defender do ataque do tigre. Por sorte, de acordo com a descrição do vídeo, mesmo com todo o momento de tensão, o guarda está bem. Não foram revelados detalhes sobre o animal.

Internautas ficaram impressionados

É isso mesmo! Embora o vídeo tenha um corte, os internautas ficaram impressionados com a altura a qual o tigre salta e pela intensidade em sua movimentação. “Eu me pergunto o quão alto foi aquele salto que o tigre deu?”, escreveu um dos telespectadores.

Está curioso para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

