Um vídeo impactante registrou o momento em que um motorista de uma carreta por pouco não provoca um grave acidente nos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Nas imagens, o veículo gigante trafegava por uma pequena estrada, e acaba saltando sobre uma ponte estreita.

Carreta gigante salta sobre ponte estreita

Como revelado, por pouco a carreta não termina caindo no pequeno rio que estava abaixo.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Como revelado, a gravação foi registrada recentemente no estado americano do Tennessee. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

