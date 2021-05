Uma recomendação sumamente importante quando se visita um zoológico, é respeitar os limites que separam os humanos dos animais, para que desta forma ambos estejam seguros. Compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo mostra como uma situação entre um homem e um leão não terminou nada bem.

Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes sobre o caso, a gravação traz de forma clara uma ilustração de como tudo ocorreu. Ao analisar as imagens, pode-se notar que o homem, cuja não identidade não foi revelada, não só ultrapassou a grade de segurança, como ficou provocando o felino.

No vídeo, é possível perceber como o animal está visivelmente incomodado com a presença do homem e pouco tempo depois, após uma tentativa de aproximação, o leão agarra seu braço.

Não repita esta iniciativa

Como há um corte no vídeo, não temos como saber como tudo terminou, porém é importante alertar que esse é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida, devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Os internautas também se manifestaram sobre a gravação e a maioria repudiou a iniciativa do homem.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

