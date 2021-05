Qual seria a sua reação se durante um mergulho fosse surpreendido por um tubarão? Caso esteja curioso, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra justamente uma situação desse tipo, na qual um homem que estava desfrutando de um tempo na água, teve uma “leve surpresa”.

No vídeo, é possível notar a transição, tendo de início uma pessoa aparentemente tranquila, e após ser alertada, em total desespero, por perceber que tinha o animal bastante próximo.

Em francês, a pessoa que está registrando as imagens parece dizer: “Ne bouge pas”, que em português significa “Parado”. Mas ao que se pode notar, em desespero, o homem, cuja identidade não foi revelada, tenta de todas as formas escapar.

Por sorte, embora o susto e mesmo com toda a proximidade, o indivíduo escapou do grande peixe sem nenhum ferimento, somente com uma lembrança que com certeza recordará pelo resto da vida.

Confira as principais reações dos internautas ao vídeo

Além das mais de 250 mil visualizações, o vídeo teve diversos comentários, dentre eles:

“Eu me rendia imediatamente”;

“Eu provavelmente começaria a gritar também”;

“Ficaria absolutamente imóvel e sairia assim que ele partisse (com sorte)”.

Está curioso para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

