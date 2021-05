‘Livre como o vento’: Mulher celebra divórcio com festa e publicação nas redes sociais; saiba mais

Quando falamos em celebrações, o que vem à sua mente? Possivelmente, aniversários, despedidas de solteiros, renovações de votos e outras situações semelhantes, não é mesmo? Mas se disséssemos que uma mulher tem tido sua história compartilhada nas redes por comemorar o divórcio, você acreditaria?

Bom, para quem está curioso, através de uma publicação feita em sua conta do Facebook, e que inclusive recebeu diversas mensagens de apoio e reações, Grisy Cordova contou que estava celebrando a sua tão esperada separação. No breve texto, ela escreveu: “Hoje posso gritar aos quatro cantos que sou livre como o vento. E não poderia faltar a celebração de meu divórcio”. [Continua depois da foto].

Reprodução – Facebook

Confira também estas notícias:

O caso da mulher não foi o único

É isso mesmo! Embora esta situação tenha repercutido, de acordo com o portal Heraldo de México, esta não é a primeira vez que um fato semelhante acontece. No ano passado, um caso de outra pessoa resultou em um evento com convite nas redes sociais para amigos e familiares.

Visto isso, ao que se pode notar, cada vez mais estão surgindo comemorações de divórcios.

Mas e você, o que acha desta iniciativa?

Aproveite e confira também estes conteúdos: