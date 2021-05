Um vídeo divulgado há alguns dias no perfil do Instagram do fotógrafo Timmy, tem viralizado nas redes e em diversos sites de notícias. Se você está se questionando o motivo: ele ficou cara a cara com uma girafa durante um passeio no Lion & Safari Park, localizado em Broederstroom, África do Sul.

Em sua publicação, o fotógrafo esclareceu que durante o trajeto do passeio de bicicleta, ele e sua companheira Tazz Scriven foram surpreendidos pelo animal, e após aguardarem aproximadamente 1 hora, resolveram contornar a girafa “seguindo as instruções do parque”. “Fomos parados para uma investigação. Continuei recuando porque estava em choque com o tamanho dos joelhos da girafa, mas ela continuou farejando”.

Embora a situação que pode ser bastante apreensiva, ao que se pode notar no vídeo, o animal e o fotógrafo agiram tranquilamente, o que permitiu que ninguém saísse ferido.

Internautas amaram o registro do fotógrafo

É isso mesmo! E deixaram também além das visualizações, diversos comentários, dentre eles:

“Isso é muito legal”;

“Uau. Assustador, mas lindo. Parece que ela queria carinho”;

“Nossa, que experiência incrível”.

Curioso para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

