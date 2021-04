Esta é a típica situação na qual você pode dizer: “Quando a gente acha que já viu de tudo”. Aos que estão curiosos, uma câmera de segurança de um condomínio em Tel Aviv, Israel, registrou recentemente um homem que foi visitar um amigo, mas não estava sozinho e se pensa que estamos falando de outra pessoa, aliás, além de outro indivíduo, ele estava acompanhado de um cavalo.

No vídeo, que tem repercutido no YouTube, é possível ver o momento exato no qual o homem chega ao local, acompanhado do animal e outra pessoa, e tenta utilizar o elevador para transportar o cavalo.

Não somente aos internautas, a situação, visivelmente atípica, causou estranheza também em uma mulher que aparece nas imagens apertando o botão e se afastando rapidamente.

Ao analisar a gravação, pode-se perceber que eles tentam de todas as formas utilizar o elevador, porém devido a problemas de espaço, ao que tudo aparenta, não foi possível.

Eles foram detidos!

De acordo com detalhes do portal Depor, a polícia foi acionada e deteve os dois indivíduos, cujas identidades não foram reveladas. Em depoimento, um deles afirmou que pensava que não haveria problema em entrar com o animal no prédio. Ele chegou a dizer que o cavalo seria de uma espécie rara e caso ficasse do lado de fora, possivelmente seria roubado. “Em nenhum lugar está escrito que é proibido trazer um cavalo”, acrescentou o homem.

Por fim, ao que se sabe, um dos indivíduos foi liberado pela polícia e outro permanece preso por violação de prisão domiciliar. Agora, a investigação segue para determinar se o animal sofreu algum dano.

