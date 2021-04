Registro comovente: Cachorrinho chora desesperado ao lado do caixão da dona durante velório

Imagens de um cachorrinho de Camaçari, município localizado no estado da Bahia, ganharam as redes e têm comovido os internautas. Se você está se questionando o que aconteceu, ele foi registrado chorando do lado do caixão da dona, Luzinete Lopes Diniz, uma idosa de 78 anos, que faleceu recentemente após sofrer um infarto em casa.

Em uma publicação feita no Facebook, Jailson Almeida, que é dono da funerária, disse estar bastante comovido com a reação do animal: “E o que mais estou impressionado é com o desespero desse cachorro da família, parecendo que estava entendendo que a dona estava falecida, chorando como se fosse uma pessoa quando perde um ente querido, não queria deixar ninguém chegar próximo ao caixão”, escreveu.

Família comentou sobre as imagens do cachorrinho

Em entrevista, Leiane Diniz, que é neta da mulher, disse o seguinte: “No momento que o pessoal da funerária veio pegar o corpo, ele já ficou em cima, como se quisesse saber o que estava acontecendo, e muito triste. Quando o corpo retornou no caixão, o Toy (cãozinho) não saia debaixo e do lado. As pessoas se aproximavam e ele também chegava junto como se quisesse proteger a dona”, finalizou.

Por fim, os familiares afirmaram que o animal era bastante próximo da idosa e que eles estavam há aproximadamente 5 anos juntos. (Com UOL).

