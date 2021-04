O que está acontecendo com alguns pedestres em Puebla, no México ? É assim que muitos usuários de redes sociais se perguntam ao ver um vídeo viral que compila como um separador de ciclofaixa que, embora pintado de amarelo e a uma distância segura, parece uma obstrução muito difícil.

Tudo começou quando os noticiários locais começaram a transmitir as imagens captadas por uma câmera de segurança, como detalhado pelo site Depor.

Os registros mostram um local onde costuma ser palco de múltiplas quedas de transeuntes enquanto tentam chegar ao outro lado da estrada.

A primeira coisa que vem à mente aos internautas que ecoaram o curioso fenômeno é que os cidadãos sempre protagonizam quedas ao tentar atravessar a rua no meio da calçada, e não pela passagem de pedestres correspondente localizada a menos de um metro do obstáculo “invisível”.

Constantes quedas de pedestres

Ainda de acordo com as informações, essa estranha situação vista no vídeo viral provocou comentários sobre a “pouca ou nenhuma cultura” que certa parte da população tem, além de como é perigoso atravessar sem ver por onde se anda.

Além disso, os usuários demostram preocupação com as pessoas que se acidentaram no local. Confira o registro:

Com informações do site Depor

LEIA TAMBÉM: