Um animal bebendo água na beira de um lago e um crocodilo escondido, este é o cenário ideal para que o réptil garanta sua próxima presa e refeição. E se você está curioso, um vídeo divulgado este mês pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra como um javali escapa por pouco do ataque brutal de um crocodilo.

Na gravação, pode-se notar que o animal está tranquilamente matando sua sede, quando é surpreendido pelo réptil. Um ponto a ser ressaltado aqui, é que os crocodilos geralmente têm esse padrão de ataque, ou seja, eles abocanham suas presas e a arrastam para dentro d’água, local em que tem mais vantagem.

Internautas comentaram o vídeo

Além das visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para dizer o que acharam do vídeo que já ultrapassa as 200 mil visualizações, deixando diversos comentários, dentre eles:

“Sim, eu estaria morto, não vi nada naquela água”;

“Te vejo mais tarde. Assinado: Crocodilo”;

“Isso foi muito perto”;

“Tempo de reação incrível”;

“Escapou por pouco”.

Registro da vida selvagem

Embora neste caso o crocodilo não tenha garantido sua presa, vale ressaltar que este é apenas um registro da vida selvagem, ou seja, os animais precisam adotar tais atitudes para garantir sua sobrevivência.

Assim sendo, confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

