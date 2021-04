Vídeo angustiante registra difícil resgate de garça pendurada em tronco com linha de pesca.

Um vídeo angustiante registrou um difícil resgate de uma garça pendurada em um tronco com uma linha de pesca. O caso impactante aconteceu no Mato Grosso do Sul.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

“Encontramos esta ave selvagem enrolada em um tronco por uma linha de pesca. Vendo o animal preso e cansado de tentar sobreviver, paramos o barco e o salvamos”, detalhou um dos integrantes do salvamento.

Reprodução YouTube – Viralhog

Garça pendurada em um tronco com uma linha de pesca

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Como revelado, a gravação foi registrada recentemente no município de Paranaíba/MS. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Texto com informações do canal ViralHog

