A atitude de um motorista da cidade de Guadalajara, no México, ganhou recentemente um vídeo compartilhado no TikTok e tem emocionado os internautas. Se você está curioso para saber o que aconteceu, o condutor, cuja identidade não foi revelada, detém seu veículo em uma avenida movimentada para resgatar um cachorrinho.

Na gravação, que foi registrada por uma pessoa que está em outro veículo, é possível ver que no início, mesmo com a porta aberta, o animal não cede e fica rodeando o carro. Sem desistir, eles continuam no mesmo local, até que o cachorrinho entende a mensagem de que será resgatado e que pode acompanhá-los.

Ao analisar o vídeo, pode-se notar ainda que a pessoa que está gravando fica torcendo para que o cachorrinho entre no carro e comemora ao final quando tudo dá certo: “Ai que bonito”.

Vídeo de motorista viralizou no TikTok

É isso aí! E além das mais de 1,5 milhões de visualizações, a gravação que foi compartilhada no perfil da usuária @jesshcx rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Não sei quem são essas pessoas, mas já as amo e respeito”;

“É assim que um cachorrinho é adotado”;

“O vídeo mais fofo que eu já vi”.

Confira abaixo o vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

