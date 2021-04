Compartilhado este mês pelo canal do YouTube Dogtooth Media, um vídeo mostra como por pouco o passeio de uma família que estava aproveitando um fim de semana na Baía de Algoa, na África do Sul, não terminou em um grave acidente.

Na gravação, que em pouco tem de publicada já ultrapassou as 80 mil visualizações, é possível ver o momento exato no qual um grupo de pessoas está observando alguns golfinhos nadarem e é surpreendido por uma enorme baleia que se choca contra a ponta de um barco.

A situação fica ainda mais intensa, pois ao que se pode notar, o movimento brusco do animal fez com que Gillian Gherbavaz, o homem que aparece no vídeo, ser derrubado na água, o que poderia facilmente resultar em um grave acidente, devido ao peso da baleia.

Por sorte, embora o susto, ao que se pode ver, Gillian não sofreu nenhum ferimento. De acordo com detalhes da gravação, o resgataram pouco tempo depois.

Assim sendo, está curioso para ver como tudo ocorreu? Então confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

