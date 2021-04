Um vídeo compartilhado recentemente por um canal do YouTube traz um questionamento para os internautas: sorte ou bom reflexo?

Para quem está curioso em saber o que aconteceu, uma gravação de uma câmera de segurança mostra o momento no qual um carro se choca com outro e por pouco não esmaga um homem que estava no local.

No vídeo, é possível notar que o homem, cuja identidade não foi revelada, está aparentemente conversando com outra pessoa, quando é interrompido pelo veículo que sofre o impacto de maneira inusitada.

Veja também estas sugestões:

Homem realmente deu sorte

Ao analisar as imagens, pode-se notar ainda que o homem de fato deu sorte, pois o veículo sofreu danos evidentes e caso tivesse acertado o indivíduo que aparece na gravação, poderia resultar em acidente grave ou até mesmo fatal.

Sobre o questionamento feito no título do vídeo, alguns internautas responderam o seguinte:

“Sorte, mas ele vai ter um hematoma danado”;

“Sorte que aquela máquina estava lá ou então ele estaria em uma ambulância”.

Por fim, não foram revelados detalhes adicionais sobre este caso e se o homem sofreu algum ferimento devido ao ocorrido. Mas e você, o que acha que aconteceu? Foi sorte ou bom reflexo?

Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube para tirar suas conclusões. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?