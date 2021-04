Um caso ocorrido recentemente em Santo Domingo, capital da República Dominicana, e que teve o vídeo compartilhado nas redes, tem repercutido. Se você está curioso para saber o que aconteceu, cerca de 20 pessoas invadiram um velório e roubaram um caixão com o corpo de um homem de 54 anos, por não concordar com o local do sepultamento.

Na gravação, que também foi compartilhada em uma reportagem do jornal AN7, é possível ver como de maneira aglomerada as pessoas invadem e saem com o caixão no meio da rua.

De acordo com detalhes revelados pelo portal Heraldo de México, a família não conseguiu recuperar o corpo, e após ser velado, o indivíduo de 54 anos foi enterrado no cemitério de Jubey, localizado no município de Boca Chica, em outra região.

Embora o fato inusitado e totalmente incomum, não foram reveladas informações até o momento se a família adotará alguma medida judicial por ter o corpo de seu ente levado sem autorização. Também não há detalhes específicos sobre a maneira como o sepultamento ocorreu.

