Um vídeo registrado por uma câmera de segurança de um condomínio de luxo em Vilha Velha, no estado do Espírito Santo, gravou um momento de desespero no qual uma piscina desaba sobre a garagem de um edifício.

Na gravação, que tem repercutido nas redes e que foi registrada por volta das 21h50, é possível ver como tudo acontece de maneira muito rápida. De acordo com detalhes compartilhados, além de atingir o estacionamento, os escombros e a água atingiram também as ruas do entorno do condomínio Parador.

Devido ao impacto e a situação emergencial, 90 famílias precisaram deixar suas residências para que a construção fosse vistoriada. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Hoje (27), pela manhã, equipes da Defesa Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) visitaram o local do incidente e constataram que o aço que segurava a piscina não estava preso.

Embora segundo o relatado pela empresa Argo, que é responsável pelas torres, e também reforçado pela Defesa Civil, a estrutura do prédio não tenha sofrido danos, o retorno das famílias às suas casas não acontecerá hoje.

Em entrevista, a empresa disse o seguinte: “O retorno acontecerá até terça-feira (27), a fim de resguardar a segurança dos moradores, evitando possíveis aglomerações e alto fluxo de prestadores de serviço nesse momento de pandemia. Nesse período, a Argo vai continuar arcando com as despesas de hotel e afins”. (Com UOL).

