Um caso compartilhado recentemente pelo usuário do TikTok @saddam299 tem repercutido e feito diversos internautas caírem na risada. Se você está se questionando o que aconteceu, o vídeo mostra o que um técnico encontrou ao abrir um celular para consertá-lo.

Na gravação, é possível ver que ao levantar a tela do aparelho telefônico, o profissional encontrou um bilhete, junto com algumas notas em dólar. Na mensagem, o cliente dizia: “Por favor, não conserte meu celular. Minha esposa vai me matar. Fique com os 200 dólares para você”.

O vídeo se tornou um verdadeiro sucesso e já conta com mais de 13 milhões de visualizações.

Internautas compartilharam suas impressões

Além das visualizações, o vídeo, que foi compartilhado com a legenda “Pessoal, não bebam muito nas noites de sábado”, rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Eu também tenho um celular que não quero consertar. Onde posso encontrar você?”;

“Ele não quer que ninguém descubra, aí metade do mundo descobre”;

“Mas por que ele não quer que conserte?”.

Está curioso para ver como tudo aconteceu? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

