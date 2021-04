Vídeo raro registra matilha de lobos selvagens brincando tranquilamente na neve nos Estados Unidos

Um vídeo raro registrou uma matilha de lobos selvagens brincando tranquilamente na neve nos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

“Eles pegaram o cone e começaram a brincar. O final do vídeo mostra filhotes brincando em um banco de neve”, detalhou o cinegrafista.

Reprodução YouTube – Viralhog

Matilha de lobos selvagens brincando tranquilamente

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários.

A gravação foi registrada no mês passado no Parque Nacional de Yellowstone. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Texto com informações do canal ViralHog

