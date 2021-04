Vídeo impactante registra momento em que homem é ‘perseguido’ por urso selvagem nos Estados Unidos

Um vídeo impactante registrou o momento em que um homem é ‘perseguido’ por um urso selvagem nos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

“Fui fazer uma corrida casual no parque e acabei sendo seguido por cerca de oitocentos metros por este pequeno urso-negro canela que tinha acabado de sair da toca”, detalhou.

“Já vi muitos ursos na natureza, mas esta foi a primeira vez que um mostrou algum interesse em mim”.

“Eu não fugi, para não ser confundido com uma presa. Continuei falando com ele para mostrar que eu era um humano e não para ser confundido com outro animal”, completou.

Reprodução YouTube – Viralhog

Homem é ‘perseguido’ por urso selvagem

Como revelado, o pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários.

A gravação foi registrada no início do mês no Parque Nacional Grand Teton. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Texto com informações do canal ViralHog

