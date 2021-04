O que aconteceria caso você esquecesse a porta de sua casa aberta? Dependendo de vários fatores, a sua resposta pode variar, não é mesmo? De toda forma, embora alguns casos possam parecer previsíveis, um fato compartilhado recentemente nas redes tem surpreendido e feito diversos internautas caírem na risada e ficarem apreensivos.

Em um bilhete divulgado no Instagram, é possível ver que Mabel, uma vizinha de um condomínio, estava tentando ajudar um gatinho a voltar para o seu lar, mas o desfecho desta situação foi bastante inesperado.

Para quem está curioso, a mulher escreveu o seguinte em um bilhete: “Olá, você deixou a porta do seu apartamento aberta e seu gato fugiu. Consegui entrar. As meninas do 5B têm um pitbull que é bastante raivoso. Bom é isso, coloquei seu gato para dentro, tirei um carregador da tomada e limpei um pouco a mesa, tinha copos e a chaleira elétrica e o gato ia derrubar tudo. Beijos, Mabel”. [Continua depois da publicação].

Internautas deixaram suas impressões sobre a atitude da vizinha

Após serem questionados “Mabel, fantástica ou sinistra?”, os internautas responderam:

“Fantástica, ou seja, ela faz a boa ação completa: salva o gato e arruma a casa para você”;

“Mabel, eu também deixei minha porta aberta, muita roupa suja e a geladeira não tem cerveja”;

“Isso me assusta, mas eu gosto”;

“Mabel é a melhor vizinha de 2021”;

“Mabel, venha para minha casa!”.

E você, o que da iniciativa da vizinha?

