Uma mulher levou um susto enquanto fazia compras em uma loja de varejo da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Diana Dupre se deparou com uma cobra na prateleira rastejando sobre as latas de feijão.

Na última segunda-feira (19), ela se deparou com a cena inusitada e primeiro pensou que se tratava de um brinquedo deixado lá por alguma criança, até que viu a cobra se mover com a língua para fora.

“Achei que fosse um brinquedo de criança. Então, eu pensei, ‘Oh meu Deus, alguém está me pregando uma peça. Onde está a câmera?’”, revelou em entrevista para a CNN.

Confira o momento:

Ela gravou o momento com seu celular e alertou os funcionários do local sobre a situação. Eles rapidamente capturaram a cobra e a soltaram de volta à natureza.

A espécie era inofensiva e não possuía veneno, mas uma empresa de controle de pragas foi chamada para uma avaliação completa da loja.

Confira mais:

Um especialista em animais da Universidade da Carolina do Norte revelou que as rat snakes (cobras-rato) na Carolina do Norte terminaram seu período de hibernação e estão saindo em busca de comida ou companheiros para acasalar.