Você possivelmente já deve ter escutado alguma vez na vida alguém dizer: “Tal pessoa nasceu de novo”, não é mesmo? E caso não tenha, um vídeo compartilhado pelo site Live Leak está para provar isso e mostrar como por pouco um homem não foi vítima de um acidente fatal.

Na gravação, que em dois dias já superou as 60 mil visualizações, é possível ver que um homem está caminhando, quando um veículo desgovernado passa exatamente do seu lado.

O fato chama a atenção, principalmente, pois o homem só consegue notar o caminhão uma vez que ele está a metros de distância. Em uma reação desesperada, ele chega a correr, mas se detém para observar o veículo, mesmo que distante.

Homem nasceu de novo

Não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato aconteceu, nem em relação à identidade do homem e do condutor do caminhão, porém as imagens ilustram como de fato a pessoa que aparece na gravação nasceu de novo e conseguiu se salvar de uma situação que poderia terminar de maneira trágica.

Está curioso para ver como tudo aconteceu? Então assista abaixo ao vídeo divulgado pelo Live Like. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

