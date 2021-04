Um vídeo registrou o momento em que dois filhotes de cervos causam uma pequena ‘movimentação’ no trânsito em uma cidade no Alasca.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Nas imagens, é possível ver um par de cervos que decidiu dar um passeio pela cidade, certificando-se de parar na faixa de pedestres.

Cervos causam ‘confusão’ no trânsito

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

A gravação foi registrada nesta semana em Ketchikan, cidade localizada no estado americano do Alasca. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

LEIA TAMBÉM: