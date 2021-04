No mundo todo, as “anacondas”, também chamadas no Brasil de Sucuris, são reconhecidas como cobras impressionantes que se destacam principalmente pelo seu grande porte, que em casos raros pode chegar a 9 metros de comprimento.

Esta semana, um vídeo que mostra o encontro impressionante de pescadores com uma anaconda voltou a se tornar viral no YouTube. O animal do vídeo tinha pelo menos 5 metros de comprimento.

Vídeo foi considerado crime

De acordo com o Daily Mail, as imagens foram feitas em 2014 no rio Santa Maria, no Mato Grosso do Sul por um grupo que navegava pelas águas e ficou histérico ao avistar o animal.

Na época, os envolvidos foram multados pela polícia ambiental, pois eles importunaram a cobra com o remo do barco até que ela fugisse. Em uma versão mais completa, é possível ver que eles puxam cobra pelo rabo e a perseguem.

O advogado dos acusados afirmou que nenhum crime foi cometido: “Eles queriam mostrar como é a natureza, como o animal se comporta – mas não tinham malícia. Houve culpa, sim, negligência e imprudência, mas não intenção”, explicou.

No entanto, segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

Saiba mais sobre a Sucuri-amarela

Reprodução / Pixabay / DenisDoukhan

A espécie do vídeo foi identificada como uma Sucuri-amarela, que pode ser encontrada no Paraguai, Bolívia, nordeste da Argentina, Uruguai e Brasil.

Elas são carnívora e se alimentam principalmente de peixes, aves e mamíferos de pequeno à médio porte, como porcos-do-mato e capivaras.

Confira mais:

O Zoo Pomerode informa, esta cobra possui hábitos semiaquáticos. Por isso, ela quase sempre é avistada descansando ou tomando sol em pedras nas margens ou em galhos sobre a água. Se assustadas lançam-se ao rio onde são mais ágeis e rápidas que na terra.