Os TikToks se tornaram uma verdadeira febre, principalmente entre os jovens que encontram nos mais diferentes momentos a oportunidade perfeita para registrar uma situação por meio de um vídeo e viralizá-la nas redes.

Recentemente, uma gravação compartilhada pela usuária @annisadwiatikah2 mostra como duas meninas perderam seu celular para um macaco. No vídeo, é possível ver que as garotas estão se preparando para gravar uma famosa “dancinha”, quando são interrompidas por um “visitante” no cenário.

Logo após se depararem com o animal, as meninas saem correndo, porém esquecem de levar o celular e é então que o macaco encontra a oportunidade para “ganhar” um novo item.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato ocorreu e nem se as meninas conseguiram recuperar o aparelho.

Embora o susto, aparentemente ambas estão bem e não sofreram nenhum dano, a não ser pelo celular que talvez não tenha regressado para as suas donas.

Por fim, a gravação tem ganhado cada vez mais repercussão e já ultrapassam a soma de mais de 21 milhões de visualizações, além de diversos comentários e curtidas.

Adote todos os cuidados e se proteja

Caso se depare com algum animal selvagem, semelhante ao que foi feito pelas meninas, o correto é não se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Está curioso para ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

