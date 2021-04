Compartilhado no último dia 15 de abril de 2021, um vídeo mostra como um ladrão acabou se dando mal, após roubar com seus companheiros um apartamento. Na gravação, que tem repercutido no Twitter, é possível ver o momento exato no qual um câmera de segurança flagra a queda de um homem do segundo andar de um prédio, em Bogotá, na Colômbia, e como reagem seus companheiros.

Ao analisar o vídeo, pode-se notar que dois homens estão na calçada recebendo os itens que são entregues pelo indivíduo que se encontra na parte superior do edifício e aparentemente o roubo seguia com êxito, até que de maneira inesperada e brutal o terceiro companheiro despenca e cai desacordado.

Evidentemente impactados com a situação, eles carregam o homem inconsciente para dentro do táxi e deixam o local.

Vídeo tem ajudado a polícia

Embora não tenha sido decretado o desfecho do caso, de acordo com detalhes divulgados pelo portal Heraldo de México, as imagens da câmera de segurança tem ajudado a polícia, uma vez que é possível identificar claramente a placa do veículo no qual os indivíduos fugiram.

Ao que se sabe, como resultado do roubo, os homens conseguiram levar: uma televisão, mochila, teclado e uma guitarra elétrica.

Por fim, não foram revelados novos detalhes sobre este caso até o momento.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

