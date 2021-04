Depois de mais de 20 anos do misterioso desaparecimento de alguns cães na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, um caçador de crocodilos solucionou a questão.

Ele caçou e matou um crocodilo de 3,6 metros e o levou para ser empalhado. No estômago do bicho, foram encontrados placas de metal de coleiras de animais desaparecidos há décadas.

Ao todo foram encontradas 5 placas no estômago do animal, que pesava 205 quilos. Os funcionários da taxidermia acharam ainda um colete à prova de balas, uma vela de ignição de carro, cascos de tartaruga e garras de linche junto a restos semi-digeridos dentro do réptil.

Duas das etiquetas ainda eram legíveis e um dos números de telefone ainda pertencia ao antigo dono do animal e ele confirmou que as placas pertenciam aos cães que usava para caçar servos naquela área.

De acordo com o taxidermista, o crocodilo tinha entre 50 e 70 anos. As fotos do animal foram postadas no perfil da loja de taxidermia. Veja:.