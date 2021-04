Um caso ocorrido recentemente na Flórida, Estados Unidos, chamou a atenção de diversos internautas e já superou as 350 mil visualizações em um vídeo compartilhado no canal WESH 2 News, no YouTube. Para quem está se perguntando o que aconteceu, um motorista foi flagrado rompendo uma cancela e saltando uma ponte levadiça no momento em que ela era erguida.

Registrada por uma câmera de trânsito, ao analisar a gravação é possível ver que a cancela já estava abaixada, ou seja, o motorista teria que aguardar a ponte ser levantada e posteriormente retornar à sua posição original.

Mas não foi isso que aconteceu!

Não mesmo! Não se sabe o motivo pelo qual o condutor adotou tal atitude, porém é importante reforçar que este tipo de iniciativa não deve ser reproduzida, devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Por fim, não foram revelados detalhes se o motorista foi identificado e se alguma medida foi adotada pelo departamento de trânsito sobre a atitude arriscada do condutor.

Visto isso, te convidamos a conferir abaixo o vídeo divulgado no YouTube. A gravação foi reproduzida mais de uma vez, em velocidades diferentes, para que você possa analisar cautelosamente o contexto da situação.

